Pacco sospetto fatto brillare, era innocuo

La Spezia - Forze dell'ordine e mezzi di soccorso mobilitati in maniera massiccia stamattina per un sospetto 'pacco bomba' rinvenuto alla Spezia, alla Pieve, nella zona di Via Privata Da Passano, non distante dalla sede della Pubblica assistenza Croce gialla. La viabilità dell'area è stata chiusa a tutela della pubblica incolumità e per consentire lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie. Sul posto sono arrivati gli artificieri che hanno fatto brillare l'oggetto. Questo, pur avendo ingenerato legittimi sospetti, si è rivelato essere del tutto innocuo. Un semplice pacco abbandonato che non poteva arrecare danni a cose o persone. Allarme passato.



C.A.-N.R.