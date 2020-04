Otto vittime: è un giorno nero per lo Spezzino

La Spezia - In un solo caso si erano registrate così tante vittime del Covid-19 in un solo giorno. L'Asl5 Spezzino conta otto decessi nelle proprie strutture tra le 14 del 6 aprile e la stessa ora del giorno successivo. Si tratta di sei donne e due uomini, la maggior parte ricoverate presso l'ospedale Sant'Andrea della Spezia. La vittima più giovane è un lericino di 67 anni ricoverato in Rianimazione (presso il San Bartolomeo Sarzana), la più anziana una donna di 96 anni ricoverata in Medicina al Sant'Andrea e residente a Sarzana.

Nello stesso reparto hanno perso la vita nelle scorse ore anche un uomo di 69 anni della Spezia, una donna di 79 anni e una di 81 anni residenti anche loro nel capoluogo e un'altra donna originaria di Levanto di 83 anni. Infine, presso il padiglione di Malattier infettive del Sant'Andrea, hanno perso la loro battaglia una donna di 82 anni e una di 78 anni. Le vittime totali in ASL5 sono tristemente arrivate a 85.