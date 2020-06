Ottantenne scivola in una scarpata alla Foce, salvato dai Vigili del fuoco

La Spezia - I vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono intervenuti oggi alle 13:40 per il soccorso di una persona caduta in una scarpata all'interno del bosco in località La Foce presso il bivio per Maggiano.

La distanza di circa 40 metri dalla strada e la morfologia impervia del terreno, hanno reso necessario l'uso di tecniche Speleo-Alpino-Fluviale per il recupero dell'infortunato.

Con un sistema di corde i Vigili del fuoco si sono calati fino al punto dove l'uomo, di circa 80 anni, era scivolato e lo ha sistemato su una speciale barella da sentiero. Poi con un sistema di paranchi si è provveduto ad issarlo fino ad una piazzola da cui è stato poi portato a spalla fino alla strada dove è stato preso in carico dal personale medico del 118 La Spezia soccorso.





(foto: repertorio)