Ottantadue nuovi positivi nell'ultimo giorno del 2020, calano ancora gli ospedalizzati

La Spezia - Ultimo bollettino riguardante il 2020 quello odierno, nel giorno in cui si apre l'anno nuovo: i numeri sono relativi alle ultime ventiquattro ore e parlano di 412 nuovi positivi in Liguria su 3.505 tamponi molecolari efettuati. Sono 58 quelli registrati in Asl1 (Imperia), 98 in Asl2 (Savona), 174 fra Asl3, 127, e Asl4, 47 mentre nello Spezzino (Asl5) sono 82. Al momento dunque i casi per provincia di residenza vedono Savona a quota 1117, Imperia a 512, Genova a 3191, La Spezia 911, senza dimenticare 133 i residenti fuoriRegione/Estero e 161 in attesa di verifica).



Diminuiscono in Liguria gli ospedalizzati: oggi sono 727, con 63 terapie intensive e rispetto a ieri sono 32 in meno i letti Covid complessivi. In Asl5 prosegue la tendenza, positiva, alla diminuzione dei pazienti ricoverati: sono ad ora 119 con sei terapie intensive, cinque letti Covid in meno di ieri: a Sarzana il dato è di 110 pazienti di media e bassa terapia intensiva, 5 rianimazioni (-6 letti Covid), al Sant'Andrea i pazienti complessivi sono 9, una terapia intensiva (un letto in più rispetto a ieri).



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1049

Asl 2 - 826

Asl 3 - 1736

Asl 4 - 620

Asl 5 - 709

Liguria - 4.940



Isolamento domiciliare 4861 (ieri +8)

TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Sars CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 51581 - ieri 295

Deceduti 2891, ieri 11.