Ottanta primavere per Angelo Majoli, decano dei muscolai che si reinventò palombaro

La Spezia - Il mare lo conosce meglio di chiunque, i muscoli ancora di più. E' Angelo Majoli che oggi festeggia il suo 80esimo compleanno. Ogni giorno esce di casa raggiunge al suo piccolo spazio alla marina dove lavorerà e con dovizia studierà il da farsi per tutta la giornata. Voce rassiucurante e battuta pronta Angelo Majoli ha un po' di primavere sulle spalle, accompagnate da numerosi ricordi: "E' chiaro - racconta a Città della Spezia - preferisco pensare a quelli più belli. Sono più di sessant'anni che vado per mare e ne ho viste davvero tante: penso ad esempio all'epidemia di colera che sconvolse Napoli. Non lavorai per tre anni e trovai un altro lavoro sempre il mare... ma sotto! Mi reinventai palombaro, si guadagnava molto di più ma quello del muscolaio è il mio mestiere e non potrei fare altro. Questo mestiere è nel mio dna, lo faceva mio nonno che diede anche i natali al Palio del Golfo. Io ho portato avanti la tradizione, sono stato anche nella borgata del Canaletto... ma non sono mai riuscito ad aggiudicarmi un palio (ride, ndr)".

Anche la vita di Majoli in questi tempi di Covid-19 è un po' cambiata: "Io continuo a lavorare, sto molto attento e rispetto tutte le regole. Ultimamente ho rimesso a posto la barca e alla fine l'ho messa in mare. Mi mancano tantissimo due cose della 'vita normale': parlare con mio nipote, e mia madre che ha 108 anni ed è in una residenza assistita. Quando penso a loro mi si velano gli occhi è chiaro che vorrei vederli, stare con loro. Ma sono le regole, per la sicurezza di tutti. Faccio qualche video chiamata ma non è la stessa cosa".



Il decano dei muscolai festeggia in modo decisamente diverso quest'anno: "Siamo soli io e mia moglie che ha fatto i ravioli. Ho ricevuto tantissimi attestati di amicizia, telefonate e sono anche attivo sui social che però non mi vanno molto a genio. Spesso leggo cose che non mi piacciono, forse dovrei levarmici. Oggi però tantissimi amici hanno voluto dedicarmi un pensiero e non potendoli ringraziare uno ad uno ho fatto un post unico. Ho visto molto affetto nei miei confronti".



Anche la redazione di Città della Spezia si unisce agli auguri: buon compleanno Angelo!



