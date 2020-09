Ostreopsis Ovata. Tracce dell'alga killer anche nel mare spezzino

La Spezia - Tracce piccolissime dell'alga killer anche nel mare spezzino. A rilevare il dato è Arpal che al termine della stagione balneare comincia a fare il punto sui 380 punti, in cui è stata divisa la costa regionale che risultano conformi, presi in analisi nel corso dei mesi estivi.



In merito in una nota diffusa sul sito ufficiale di Arpal si legge: “Con fine settembre si concludono anche le campagne di monitoraggio dell’alga unicellulare Ostreopsis Ovata che, quest’anno, non ha registrato presenze particolarmente rilevanti nei tratti costieri sottoposti a campionamento. Il massimo valore di cellule/litro è stato trovato, 18480, è stato trovato nel primo giro di controlli di settembre, nel tratto 15 nello spezzino”.

“Si tratta – precisa Arpal -, di una concentrazione decisamente inferiore a quella occasionalmente riscontrata negli anni precedenti; nel contempo i campionamenti hanno evidenziato la presenza di altre tipologie di alghe nelle acque liguri”.



Arpal definisce la stagione balenare appena conclusa “particolare, segnata dall’ avvio posticipato a causa dell’emergenza Covid ma che, comunque, è scattata regolarmente anche grazie all’impegno di Arpal che, appena allentato il lockdown ha effettuato i controlli pre stagionali”.