Orso vandalizzato, Brogi: "Imbecilli, si mostrino a cittadinanza"

La Spezia - Stamani sotto i portici di Piazza Chiodo, all'altezza dell'incrocio con Via Da Passano, c'è un orso polare. No, non è una pazza conseguenza dei cambiamenti climatici, ma semplicemente il frutto di un atto vandalico del sabato sera che ha preso di mira una delle figure dell'allestimento natalizio della zona del Palco della musica, ai Giardini pubblici. Il malcapitato orso è stato scippato e spostato di decine di metri. Ora se ne sta sotto il portico, tra l'altro con un vistoso danneggiamento sulla testa - è come se gli avessero fatto lo scalpo - che risale a un agguato di qualche giorno fa, le cui conseguenze hanno reso impossibile l'illuminazione del plantigrado fantoccio. Palazzo civico si sta attivando per verificare altri eventuali danni e per ripristinare la situazione. Gli animali natalizi erano stati presi di mira anche nel Natale 2017, quando una renna venne letteralmente fatta a pezzi. Mentre lo scorso febbraio a carnevale era stato vandalizzato un Alien. "I soliti imbecilli, è proprio vero che la mamma degli stupidi è sempre incinta - dichiara a CdS l'assessore al Commercio Lorenzo Brogi -. Vorrei che questi cretini avessero il coraggio di presentarsi davanti ai bambini e alla cittadinanza. Imbecilli e cretini".