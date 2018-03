Orari, viabilità e divieti, ecco la Granfondo

La Spezia - Si svolgerà domenica 25 marzo la gara ciclistica "Gran Fondo Città della Spezia" organizzata dalla Tarros con la presenza stimata in circa 1500 partecipanti. Come tradizione la partenza avverrà da Viale Mazzini alle 10 con il seguente itinerario: Via Diaz, Viale Italia, Viale Amendola, Viale Fieschi, Via Delle 5 Terre, Comuni della Riviera e della Val di Vara, poi rientro nel Comune della Spezia alle 12 circa tramite valico della Foce, Viseggi, Via Montalbano, Via Dei Colli, Via XX Settembre, viale Mazzini. L’arrivo dei partecipanti è previsto dalle 12.15 alle 15.30 circa

Sono previsti rallentamenti della circolazione veicolare durante la fase della partenza sul Viale Italia, viale Amendola e Viale Fieschi.



L’asse stradale Foce- Montalbano - Via dei Colli - via XX Settembre nell’orario di cui sopra sarà fruibile esclusivamente a senso unico di marcia in direzione mare ad eccezione dei 30 minuti decorrenti dall’inizio corsa, in cui la circolazione sarà interdetta in entrambi i sensi di marcia. Piazza Verdi sarà completamente chiusa al transito veicolare dalle 11 alle 16 mentre Via Chiodo sarà percorribile solo in direzione Arsenale. In tale fascia oraria i mezzi pubblici seguiranno i seguenti itinerari: direzione nord: Via Veneto – via Crispi – Viale Italia - Viale Amendola; direzione sud: Via Persio – Viale Italia – Via Ex Campanella – v. XXIV Maggio.



Già dalla giornata di sabato 24 e sino al termine manifestazione sarà vietata la sosta, con rimozione coatta, in via Diaz e su tutto Viale Mazzini ed in alcuni tratti di via dei Colli come evidenziato da apposita segnaletica temporanea collocata per l’evento. È previsto, secondo il piano predisposto dalla Questura con il concorso dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale, dispositivo di presidio del territorio interessato alla corsa con il concorso di tutte le Forze di Polizia Statali e Locali e di personale qualificato volontario, nonché degli appartenenti all’organizzazione del G.S. Tarros.