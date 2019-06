Operazione Gite sicure, controllati 80 pullman: accertate cinque violazioni

La Spezia - La Polizia di Stato, con la Sezione Polizia Stradale di La Spezia sta ultimando, con la conclusione dell’anno scolastico, l’operazione Gite sicure.

Questa attività svolta grazie ad una intesa tra la Polizia di Stato e il Miur, è nata per garantire la sicurezza dei ragazzi che partono per gite scolastiche e per verificare non solo la documentazione dei veicoli che svolgono tale attività, ma anche le eventuali irregolarità del veicolo e la idoneità psicofisica dell’autista.

Questi controlli vengono svolti in tutta la provincia. La Polizia Stradale ha dedicato per tutto l’anno scolastico 60 pattuglie che hanno controllato 80 veicoli che trasportavano ragazzi delle scuole del territorio in gita.



Dei mezzi controllati solo 5 sono state le violazioni accertate, tre relative ai tempi di guida e riposo dell’autista (art. 174 CdS), e due per malfunzionamento del veicolo (art.79 CdS): in questi ultimi casi con la sostituzione del mezzo o il pronto ripristino del veicolo, le gite si sono sempre svolte regolarmente.