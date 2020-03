Operaio trovato con un chilogrammo di marijuana, arrestato

La Spezia - I carabinieri della Spezia, nell’ambito dell’attività preventiva nel settore del contrasto al consumo e spaccio di stupefacenti nelle periferie cittadine, hanno eseguito ieri pomeriggio, una perquisizione domiciliare. Un blitz determinato dal forte odore proveniente da un appartamento sito nel quartiere della Chiappa: qualcosa che non è passato inosservato ai militari. Guadagnato l’accesso nell’appartamento i militari hanno immediatamente identificato un giovane operaio di 25 anni. Poi è iniziato il setaccio al termine del quale i carabinieri hanno rinvenuto diversi involucri di sostanza stupefacente occultati in vari punti del soggiorno e in un armadio della camera da letto, dove è stato recuperato il quantitativo più importante di marijuana.



Complessivamente sono stati sequestrati 1.100 grammi di 'erba'. Il denaro in contante rinvenuto, per un totale di circa 250,00 euro, e due bilancini di precisione sono stati sequestrati poichè ritenuti attinenti all’attività delittuosa legata alle sostanze stupefacenti. Il giovanissimo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando provinciale. Nella mattinata odierna si è svolto il giudizio per direttissima al termine del quale il giudice, convalidato l’arresto, ha inflitto al giovane operaio la condanna di un anno e undici mesi di reclusione ed il pagamento di 3.500 euro di ammenda.