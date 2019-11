Operaio stroncato da malore in pieno centro

E' accaduto nel pomeriggio in Via Fratelli Rosselli: disperate le manovre per strapparlo alla morte, purtroppo però non c'è stato nulla da fare.

La Spezia - Tragedia nel cuore del centro storico nel primo pomeriggio. Un operaio di 53 anni, Stefano Bertolaccini, è spirato dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in Via Fratelli Rosselli. L'uomo, sposato, padre di un ragazzo e residente in Corso Nazionale, aveva da poco pranzato e stava salendo a bordo del mezzo di lavoro, un furgoncino di Enel Distribuzione, quando improvvisamente si è accasciato a terra senza più riprendersi. L'intervento dei soccorritori è stato immediato e poco dopo sul posto è arrivata anche la Polizia locale.



Disperate le manovre per strapparlo alla morte, purtroppo però non c'è stato nulla da fare. Il corpo è stato coperto con le coperte termiche, utilizzate anche per isolare l'area di soccorso dallo sguardo dei curiosi. Appresa la notizia del malore sul posto sono arrivati anche i colleghi che increduli e senza parole hanno atteso la rimozione del corpo. L'arrivo delle ambulanze a sirene spiegate ha attirato l'attenzione dei passanti e di quanti avevano le proprie attività commerciali già aperte. Su Via Fratelli Rosselli è calato il silenzio. La salma è stata poi accompagnata all'obitorio cittadino. Sono stati due agenti della Polizia locale, il capoturno e un collega, a dare la triste notizia alla famiglia. Vista la delicatezza del momento si sono fermati per fornire un ulteriore sostegno emotivo.



Th.D.L - C.Alf