Omicidio, droga, rapina: rimpatriati tre marocchini irregolari

Uno è figlio di un rappresentante della comunità islamica, le sue 'marachelle' gli sono costate il permesso di soggiorno.

La Spezia - Agenti di Polizia hanno prelevato tre cittadini marocchini dal carcere della Spezia, dove erano stati reclusi per gravi e numerosi reati e dove avrebbero dovuto finire di scontare la pena residua. Per i tre stranieri, irregolari sul territorio nazionale, è infatti arrivato il provvedimento che ha consentito alla Polizia di Stato di scortare i pericolosi detenuti nel loro paese di origine.

Nel giro di dieci giorni i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione, dopo aver concluso le complesse ed articolate procedure, che coinvolgono anche autorità estere, hanno ottenuto i documenti necessari per procedere all’espulsione dei tre.



Il primo a essere rimpatriato è stato un 32enne colpevole di rapina, rissa, furto aggravato, danneggiamento ed altri reati contro il patrimonio. Lunedì 11 marzo è toccato al secondo marocchino, figlio di un rappresentante della comunità islamica spezzina, irregolare già nel 2017 dopo che il Questore gli aveva revocato il titolo di soggiorno a causa della pericolosità sociale derivata da reati di spaccio continuato, lesioni, resistenza, guida in stato di ebbrezza, pericolosità che è stata poi confermata dall’ordine di carcerazione e dalla decisione di rimpatrio emessa dal giudice. Oggi, 13 marzo, il terzo a salire sul volo per Casablanca è stato un poco più che trentenne in Italia da dieci anni, quasi tutti trascorsi in carcere per omicidio volontario, e colpevole di più reati per lesioni personali e porto abusivo di armi. I tre non potranno più tornare in Italia.

Sono dieci i rimpatri effettivamente eseguiti dall’inizio dell’anno nei confronti di cittadini marocchini, tunisini e dominicani.