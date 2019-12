Omicidio di Piazzale Ferro, rinvio a giudizio per Ruggiero

La Spezia - Rinvio a giudizio senza concessione dei domiciliari per Francesco Ruggiero, autore dell'omicidio di Piazzale Ferro alla Spezia nel marzo scorso quando il 56enne Enzo D'Aprile rimase a terra colpito da alcuni colpi di pistola. L'unico indagato della vicenda, e reo confesso, sarà giudicato con rito ordinario mentre per quanto riguarda i domiciliari la richiesta avanzata dai suoi legali è stata respinta in quanto l'omicidio è stato giudicato brutale ed efferato e l'autore non ha mai dato segni di pentimento. La linea della difesa resta invece quella di far decadere la premeditazione e la volontarietà dell'omicidio scaturito da motivi passionali visto il legame che c'era fra l'autore dell'omicidio e l'ex moglie della vittima.

L'episodio era invece avvenuto nel primo pomeriggio dell'11 marzo nel quartiere di Migliarina.