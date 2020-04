Ombrelli, gadget e pelletteria vietati alla vendita, puniti due minimarket

La Spezia - Rimane vigente il divieto di vendere prodotti non alimentari in ragione dei provvedimenti governativi e regionali che disciplinano l'emergenza sanitaria covid 19. Va da sè che la Polizia locale spezzina per assicurare il rispetto di tale divieto, in nome della concorrenza leale nei confronti di quegli operatori commerciali tuttora costretti alla chiusura, ha organizzato servizi mirati sul territorio, nell'ambito del dispositivo messo in campo quotidianamente dalla locale Questura. Questa mattina gli agenti del comando di via Lamarmora hanno individuato, anche su segnalazione dell'assessore alla sicurezza Gian Marco Medusei, due market etnici nel quartiere Umbertino che, in relazione alle condizioni meteo avverse, vendevano ombrelli, altra merce di pelletteria e gadget unitamente a prodotti alimentari detenuti. Per i gestori, entrambi bengalesi, identificati dagli agenti, è scattata la sanzione amministrativa di 400 euro per violazione delle disposizioni governative in materia di contenimento del contagio. Oltre a questo, ai sensi di legge, è stata inoltrata alla locale prefettura segnalazione degli illeciti accertati per il previsto provvedimento di temporanea chiusura dei negozi in questione.