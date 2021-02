La Spezia - Sono 4.059 gli spezzini che hanno già ricevuto anche la seconda dose di vaccino al Covid-19. I dati diffusi dalla Regione nel bollettino odierno indicano inoltre come nella giornata odierna siano stati somministrate 3.256 dosi in tutta la Liguria. 504 delle quali nella nostra Asl dove da inizio campagna ne sono state inoculate in tutto 12.207. Sono invece 147.950 le dosi arrivate in Liguria, 104.015 delle quali somministrate.