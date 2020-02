Oltre mezzo chilo di coca in casa, operaio navale arrestato

La Spezia - Nel pomeriggio di ieri i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sarzana hanno arrestato un operaio italiano trovato in possesso di un ingente quantitativo di cocaina.



I militari, che da tempo monitoravano gli spostamenti del soggetto fino ad individuare il condominio dove dimora, lo hanno pedinato dal Muggiano fino alla Spezia e qui, iniziato un servizio di osservazione, hanno constatato che un giovane accedeva all’abitazione dell’investigato uscendone subito dopo. Il ragazzo, fermato e perquisito nell’immediatezza, è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina.



Avuto riscontro positivo i militari sono entrati nell’appartamento dello spacciatore dove sono stati rinvenuti e sequestrati 550 grammi di coca di elevata purezza che, debitamente tagliata e venduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre 90mila euro.

La droga in parte era nascosta in cucina e in parte in camera da letto, insieme a un bilancino di precisione e 300 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio.



L’operaio 41enne, arrestato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, è stato trattenuto in camera di sicurezza ed è comparso, questa mattina, davanti al giudice del Tribunale della Spezia per la convalida dell’arresto. Al termine dell’udienza il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa del processo che si terra l’11 marzo prossimo.

Per l’acquirente, un sottufficiale della Marina militare in servizio nel capoluogo, è scattata la segnalazione alla prefettura quale consumatore.