Oltre 900 nuovi casi in Liguria, ora l'attenzione è tutta su Genova

La Spezia - Numeri significativi, anche oggi, in Liguria dal consueto bollettino quotidiano dell'emergenza da coronavirus. Sono ben 907 i nuovi positivi di oggi in tutta la regione, a fronte di 6.062 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: di questi sono 762 i casi relativi agli ospedali genovesi, mentre nelle altre province si assiste ad aumenti più lievi: 52 per l'Asl1, 39 per l'Asl2, 26 in Asl4 e 28 in Asl5 con 19 contatti da caso confermato e 9 derivanti dall'attività di screening. Globalmente i decessi dell'ultimo giorno sono sei, uno dei quali riguarda l'Asl5: al San Bartolomeo di Sarzana, ospedale Covid provinciale, muore un uomo di 73 anni (dall'inizio della pandemia sono 180 i morti spezzini), residente ad Arcola: era ricoverato in terapia intensiva.



La pressione sugli ospedali della Liguria rimane pressochè stazionaria in tutte le province ma non per Genova: globalmente 67 posti letto in più sono 27 i nuovi ricoverati a Villa Scassi (116 ricoveri, 8 terapie intensive) mentre se ne contano 22 in più al Policlinico San Martino (sono 156 attualmente i posti letto Covid con 10 terapie intensive) e 7 al Galliera (72 i ricoverati attuali, 5 terapie intensive). Per quanto riguarda lo Spezzino, 48 persone positive al Covid sono ad oggi ricoverate al San Bartolomeo, con sei terapie intensive in essere: rispetto a ieri si sono liberati cinque posti letto. Infine le sorveglianze attive, 4450 in tutto: in Asl1 sono 593, in Asl2 1766, in Asl3 1072, in Asl4 402, in Asl5 617.