Oltre 30mila dosi di vaccino consegnate, in Asl5 superate le 2.400 somministrazioni

La Spezia - Sono ad oggi, pomeriggio di domenica 10 gennaio 2021, 30.545 le dosi di vaccino anti Covid-19 consegnate dalla struttura nazionale alla Liguria, la metà delle totali previste per la prima fase; ne è stato fin qui somministrato poco meno del 60 per cento, precisamente 18.133 dosi. Quelle somministrate in Asl5 finora sono 2.439. Ricordiamo che questa prima tranche di vaccini è destinata a una popolazione target formata da operatori sanitari, realtà a contatto con i contagiati (Pubbliche assistenze, Croce rossa ecc.) e ospiti delle Rsa.