Oggi sole, poi si rannuvola

La Spezia - Mercoledì assolato sullo Spezzino - eccezion fatta per qualche nuvola di inizio giornata -, con temperature che lambiranno i 20 gradi dalla metà mattinata fino al tardo pomeriggio. Domani invece, sebbene il termometro andrà a confermare valori pressoché analoghi, diverso sarà il cielo, nuvoloso per l'intero arco della giornata, e sempre più procedendo verso sera. Cielo grigio anche quello previsto per venerdì e sabato. E domenica - ma siamo ancora lontani per dirlo con troppa sicurezza - potrebbe cascare qualche goccia.