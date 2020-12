Oggi sole e vento, in arrivo mareggiate e pioggia

La Spezia - Grecale e Tramontana spazzano questo Santo Stefano 2020 pulendone il cielo man mano che procede la giornata, come da previsioni di ieri. Temperature danzanti tra i 7 e i 10 gradi. Arpal ha inoltre emanato l'avviso metereologico (lo strumento che segnala fenomeni meteo intensi) per l’ondata di maltempo in arrivo dopo il sole odierno, e che già oggi si annuncia con mareggiate intense lungo le coste del centro-levante regionale. Per inquadrare al meglio possibile gli altri fenomeni meteo che accompagneranno il passaggio perturbato – pioggia, neve, gelicidio, freddo e vento - bisognerà aspettare le valutazioni sulle uscite modellistiche di domani mattina. In ogni caso oggi, sabato 26 dicembre, persistono venti settentrionali forti (50-60 km/h) e rafficati sui rilievi (in particolare nello Spezzino) e agli sbocchi delle valli. Tendenza a graduale attenuazione nel corso della giornata.



Domani, domenica 27 dicembre, in serata atteso l'approssimarsi di una nuova perturbazione è associato a precipitazioni sparse e locali rovesci, specie su Spezzino e interno del Genovesato. Quota neve oltre 600-800 metri. Fino al mattino ancora venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali. Dal pomeriggio-sera venti in intensificazione dai quadranti meridionali fino a forti (50-60 km/h) e rafficati su parte orientale del litorale genovese e sullo Spezzino, specie sui rilievi, localmente forti (40-50 km/h) altrove.

Dopodomani, lunedì 28 dicembre, tra la notte e il mattino piogge diffuse anche a carattere di rovescio/temporale, cumulate significative sullo Spezzino. La probabilità di temporali forti sul centrolevante sarà comunque bassa, dice Arpal. E la quota neve spezzina, lunedì, si alzerà a 800-1200 metri. Attesi inoltre venti meridionali di burrasca (60-70 km/h), con mareggiate anche intense sulla costa della nostra provincia.