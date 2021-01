Oggi sole, domani nuvole, domenica pioggia

La Spezia - Finalmente un po' di sole! Dopo una decina di giorni plumbei, piovosi e anche piuttosto freddi, le promesse schiarite del lunedì non hanno marcato visita: e così le nubi sparse residue, si alternano a sprazzi di sole con tendenza ad ampie schiarite in serata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 8.7°C, la minima di 2.6°C, lo zero termico si attesterà a 982m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso.