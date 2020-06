Oggi nuvole e qualche pioggia, domani serve un maglioncino

La Spezia - Nubi in aumento nel corso della giornata con possibili rovesci sparsi o isolati temporali, in particolare sui versanti marittimi dei settori centrali. Venti in prevalenza meridionali tra deboli e moderati, in rinforzo dalle ore centrali, fino a forti o di burrasca sui rilievi e capi esposti. Mare mosso a Levante, da poco mosso in aumento fino a molto mosso nel pomeriggio a Ponente. Temperature minime comprese tra 10°C di Varese Ligure e 18°C di Imperia, massime in calo sui 21-23°C ovunque.



Domani peggioramento con piogge, rovesci e temporali in estensione da Ponente a Levante; fenomeni che potranno risultare localmente forti. Venti sostenuti, specie dal pomeriggio, fino a forti o di burrasca da Sud, Sud-Est quasi ovunque. Mare mosso su tutti i settori, in aumento fino a molto mosso o localmente agitato in serata per onda da Sud, Sud-Ovest. Temperature in netto calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.



(fonte Arpal)