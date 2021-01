Oggi nessun vaccino anti Covid somministrato nell'Asl 5

La Spezia - Nessun vaccino effettuato oggi nel territorio dell'ASL5. In attesa di nuove forniture, rimane fermo a 4096 il numero delle punture effettuate con nessun richiamo. Nella altre aziende liguri i vaccini somministrati sono 5016 (+412) in ASL1, 6729 (+306) in ASL2, 9344 (+551) in ASL3, 4129 (0) in AS4, 1128 (+102) al Galliera, 1990 (+156) al Gaslini, 4161 (+102) al San Martino e 455 (0) all'Evangelico. Sono 236 i liguri che hanno già avuto anche la seconda dose, tutti al San Martino. Le dosi totali consegnate sono 49.460, quelle somministrate 38.677 pari al 78%.