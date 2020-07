Oggi due positivi in più negli ospedali liguri, nessuno è grave

La Spezia - Un positivo al Covid in meno nel territorio dell'ASL 5. Rimangono 24 gli spezzini infetti, di cui uno solo ricoverato in ospedale in condizioni non gravi. Questo dice il bollettino Alisa-Ministero di mercoledì 22 luglio che segnala 7 positivi in più (2 da test di screening e cinque con sintomi) in tutta la Liguria che portano il totale a 10.124 dall'inizio della pandemia compresi i guariti con due test negativi consecutivi. Nei nosocomi liguri ci sono 31 malati di Covid, due in più di ieri, di cui nessuno in terapia intensiva. In sorveglianza attiva ci sono 1.414 persone, gli spezzini sono 81 come ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1.646.