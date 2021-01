La Spezia - Sono 288 i vaccini somministrati oggi in ASL5, che portano il totale a 3.200 precisi. In Liguria oggi 1.100 punture: sono state 31.405 a partire dal 27 gennaio scorso. Questa la scansione per azienda sanitaria: ASL1 4272 (+138), ASL2 5487 (+318), ASL3 7540 (+308), ASL4 4128 (0). Al Galliera 876 (+48), al Gaslini 1510 (0), al San Martino 3937 (0), all'Evangelico 455 (0). Sono 47.120 i vaccini consegnati in Liguria, quelli somministrati 32.505 ovvero il 69%.