Oggetto colpisce un'auto alle gallerie. Caduta intonaco in Via Dalmazia

La Spezia - Oggi pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti alle gallerie di San Benedetto dove un oggetto ha colpito una macchina. Nessuno è rimasto ferito anche se in un primo momento si era pensato che si trattasse di una caduta di intonaco all'interno della galleria. In realtà il soffitto è risultato essere in buono stato. E' invece possibile che un oggetto precedentemente abbandonato in galleria o perso da qualche mezzo sia stato sollevato dalle ruote di un'altra auto in transito e sia andato a colpire il parabrezza. Le forze dell'ordine stanno inoltre valutando l'ipotesi che il sasso o l'oggetto sia stato lanciato da qualcuno.



Un reale caduta intonaco invece si è verificata in via Dalmazia. Il distacco è avvenuto dal 7 piano. La strada è stata chiusa dalla Polizia locale per tutta la durata dell'intervento. Nessuno è rimasto ferito.