Occupazione abusiva di suolo pubblico, negozio di frutta e verdura sospeso per cinque giorni

La Spezia - Un negozio di frutta e verdura è stato chiuso in Via Veneto per occupazione di suolo pubblico. Le attività per l'esercizio sono sospese per cinque giorni, come disposto dall'ufficio del commercio. Ad attuale il provvedimento è stata la Polizia municipale.

"Chi non rispetta la legge - hanno dichiarato gli assessori Brogi e Medusei con delega al Commercio e alla Polizia municipale - va sanzionato. Avevamo già avuto una serie di segnalazioni in merito e quindi sono partiti i provvedimenti".