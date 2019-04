Occupazione abusiva all'Umbertino, scatta il sequestro dell'alloggio

La Municipale ha provveduto a sgomberare l'immobile di proprietà di ARTE. Denunciato l'occupante.

La Spezia - La Polizia Municipale della Spezia ha provveduto al sequestro di un appartamento ARTE occupato abusivamente nel quartiere umbertino. Mesi orsono, su segnalazione di residenti e dell'Assessore alla Polizia Urbana Medusei, il reparto Sicurezza della Polizia Municipale era intervenuto in un immobile di via Venezia, adibito ad alloggio di edilizia popolare, dove era in atto un'occupazione abusiva da parte di un albanese di 35 anni, risultato residente in un Comune della Val di Vara, assieme ad alcuni familiari, a seguito dell'effrazione della porta d'ingresso.

L'uomo era stato conseguentemente denunciato all'Autorità Giudiziaria per il reato di invasione di edificio pubblico. La Procura della Repubblica, alla luce della denuncia, ha emesso decreto di sequestro preventivo dell'appartamento onde evitare che il reato accertato fosse portato ad ulteriori conseguenze. Nella giornata di ieri, agenti del Reparto Sicurezza della Polizia Municipale, hanno dato attuazione al provvedimento giudiziario, sgomberando l'appartamento e provvedendo, con l'ausilio di tecnici dell'ARTE, alla sostituzione della porta d'ingresso e della relativa serratura.

Le operazioni si sono svolte senza alcuna resistenza da parte del nucleo familiare occupante. E' il terzo caso, negli ultimi mesi, di alloggio di proprietà ARTE nel quartiere umbertino abusivamente occupato che viene posto sotto sequestro dalle forze dell'ordine su disposizione del magistrato inquirente, in quanto abusivamente occupato. Gli alloggi di cui l'ARTE recupera quindi la disponibilità saranno assegnati in conformità alle procedure previste per legge.