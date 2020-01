Occupavano stabile comunale, sgomberati all'alba

La Spezia - Il blitz è scattato all'alba di questa mattina. Gli agenti del Reparto Sicurezza della Polizia Locale sono intervenuti in un immobile di proprietà comunale attualmente in disuso nelle adiacenze dell'ospedale Sant'Andrea seguendo le segnalazioni pervenute a palazzo civico e all'assessore alla sicurezza Gian Marco Medusei. Gli uomini del Comando di via Lamarmora hanno sorpreso all'interno persona di nazionalità slovacca, quarantenne, che aveva adibito un locale del'immobile a ricovero notturno con brande, cucinino da campeggio e vettovaglie varie. Il locale così come l'immobile nel suo complesso si è presentato agli agenti intervenuti in condizione estremamente precarie sul piano igienico e del decoro.



Nel locale stesso erano evidenti elementi tali da farlo ritenere occupato anche da un'altra persona successivamente rintracciata nelle vicinanze anch'essa d nazionalità slovacca. Non sono state reperite sostanze stupefacenti né oggetti possibili proventi di reati predatori. A carico dello slovacco occupante abusivo dello stabile, una volta identificato, è scattata la denuncia per il reato di invasione di immobile di proprietà pubblica. Il servizio tecnico comunale è stato interessato dalla Polizia Locale per la chiusura dell'accesso all'immobile e per rimuovere masserizie e rifiuti vari ivi insistenti.