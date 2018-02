Occupano palazzina dismessa, scovati dalla Municipale

La Spezia - Due persone sono state denunciate per occupazione illecita di proprietà privata e clandestinità in seguito al blitz organizzato questa mattina dagli uomini della Polizia Municipale, comandati da Alberto Pagliai. Alle prime luci dell'alba i vigili hanno fatto irruzione in una palazzina dismessa, all'interno di un'area privata dove l'azienda proprietaria sta portando avanti alcune opere di bonifica. C'era, da parte dei vertici della società, il sospetto che la palazzina fosse visitata in alcuni momenti da ignoti, particolarmente all'ultimo piano dello stabile, ubicato nella frazione levantina di Pagliari. Sono così iniziati gli appostamenti e questa mattina l'operazione è giunta al termine: due cittadini marocchini già conosciuti, di 20 e 25 anni, sono stati trovati in condizioni psicofisiche alterate perchè probabilmente sotto effetto di qualche droga. E' intervenuta contestualmente anche la Guardia di Finanza coi cani dell'unità cinofila ma nessuna traccia di sostanze è stata rinvenuta. Sono stati comunque trovati altri segnali che attestavano un via vai di persone in quello che è sembrato fin dall'inizio una specie di ricovero per due o più persone. La palazzina è stata riconsegnata ai proprietari.