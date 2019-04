La Spezia - Parzialmente nuvoloso per nubi medio-basse in mattinata, copertura in graduale aumento dal pomeriggio a partire dal ponente in successiva estensione verso levante. Precipitazioni generalmente assenti salvo locali pioviggini dal pomeriggio, specie su imperiese e savonese: questa la previsione del portale Liguriameteo.net. Per quel che concerne lo Spezzino, confermata la tendenza regionale con mercoledì, ad oggi, giorno peggiore con precipitazioni molto probabili.