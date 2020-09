La Spezia - Cieli parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata, anche se non sono previste piogge nelle prossime ore. Oggi, giovedì 10 settembre, la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21.2°C.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.