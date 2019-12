Nuvole in arrivo, risalgono un po' le temperature

La Spezia - Un'altra giornata di sole prima che il cielo si guasti di nuovo lasciando spazio, già da domani, a nuvolaglie. Nessuna pioggia all'orizzonte ma, insomma, non ci si può abituare un attimo perché le giornate terse in questo autunno ormai inoltrato si contano con le dita di una sola mano. Oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.