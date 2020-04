Nuvole e schiarite, da domani torna ad affacciarsi il sole

La Spezia - Tra irregolarmente nuvoloso e molto nuvoloso per addensamenti medio-alti più compatti sugli estremi della regione. Maggiori schiarite sul Centro, anche ampie nelle ore centrali. Venti settentrionali 60-70 km/h con raffiche localmente superiori sui rilievi e sbocchi vallivi specie al mattino; graduale attenuazione dei venti dal pomeriggio a partire dalle zone costiere. Mare poco mosso sottocosta, localmente mosso a Ponente al mattino; molto mosso a largo, in calo. Burrasca forte da Nord, in attenuazione.



(fonte Arpal)