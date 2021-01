La Spezia - Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in rapido miglioramento dal pomeriggio sino a una condizione di cielo poco nuvoloso in serata. Queste le previsioni per oggi, domenica 24 gennaio, quanto la temperatura massima registrata sarà di 12,8°C, la minima di 5,8°C.

I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare molto mosso.