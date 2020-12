Nuvole e piogge deboli per la vigilia di Natale

La Spezia - Cielo grigio e piogge deboli anche per la vigilia. Così si presenta il cielo sulle teste degli spezzini in questo 24 dicembre. L'avvicinamento di un fronte freddo origine artica determina l'accentuazione del flusso sud-occidentale: al mattino piogge deboli o moderate su Centro-Levante, nuvolosità variabile a Ponente con brevi rovesci possibili sull'Imperiese; nel pomeriggio fenomeni in attenuazione su Centro-Levante, schiarite anche ampie a Ponente partendo dall'imperiese.

Per la giornata di oggi l'umidità sarà su valori alti. I venti soffieranno tra moderati e forti di libeccio a Ponente, sullo spezzino e in generale sui rilievi di Centro-Levante, con raffiche fino a 50-60 km/h ; rotazione da Nord-Ovest nel pomeriggio sul Ponente, con rinforzi in nottata.

Il mare sarà molto mosso al mattino per onda da Sud/Ovest, in aumento e fino a localmente agitato tra il pomeriggio e la sera sul Centro-Levante.

Le temperature oscilleranno tra una minima di 12 e una massima di 14 gradi.