Nuvole basse e dense, temperature scendono di qualche grado

La Spezia - Inizio di giornata all’insegna della nuvolosità variabile sulla Liguria, con venti deboli variabili e mare che, alla boa di Capo Mele, è poco mosso con temperatura dell’acqua tra 16.1 e 16.2 gradi. Per quanto riguarda le temperature minime Calizzano (Savona) registra il valore più basso con -3.1, seguita da Sassello (Savona) con -2.6 e da Murialdo (Savona) con -2. Nell’imperiese -1.9 a Colle di Nava, in provincia di Genova 0.9 a Pratomollo, nello spezzino 2.6 a Casoni di Suvero.



Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia:

Genova Centro Funzionale 11.2

Savona Istituto Nautico 8.1

Imperia Osservatorio Meteo Sismico 8.7

La Spezia 7.4



Ecco le previsioni per oggi del Centro Meteo Arpal: mentre sul continente continua a dominare un campo di alta pressione al suolo, in quota transita una debole ondulazione che determina un flusso umido sulla nostra regione. Oggi il cielo sarà coperto da nubi basse, spesse e consistenti, che potrebbero aprirsi a Ponente lasciando spazio a qualche breve sprazzo di sole in mattinata. Non mancheranno isolate e deboli pioviggini, più probabili a Levante. Venti deboli da Sud-Est a Levante, da Sud-Ovest a Ponente o a tratti di direzione variabile, mare poco mosso, umidità su valori prossimi alla saturazione.



(fonte Arpal)