Nuovo caso di molestie in strada, indagini aperte

La Spezia - Sabato mattina, una giovane appena uscita dalla sua abitazione è stata avvicinata in strada e strattonata alle spalle, nel quartiere del Canaletto da un soggetto che, alla pronta reazione della stessa, si è dileguato rapidamente: la donna si è messa ad urlare per far sì che qualcuno si accorgesse cosa stava per accadere. E' soltanto l'ultimo di una serie di episodi analaghi verificatisi nel recente passato in città. L'altra mattina, di buon'ora, indossava una felpa con cappuccio calato ma non sembra esserci dubbio che si tratti della stessa persona che nell'autunno scorso colpì almeno una decina di volte, per lo più nelle ore serali, l'ultima delle quali nel quartiere di Mazzetta. A seguito dell’immediata presentazione della denuncia in Questura, sono state avviate attive indagini da parte degli investigatori della Squadra Mobile che procede, sotto la stretta direzione dell’Autorità Giudiziaria.