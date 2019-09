Nuovo bus si guasta, quello sostitutivo sprigiona fumo

La Spezia - Disavventura per un bus di linea in Via Sarzana. Un autobus, che doveva raggiungere Sarzana, ha cominciato a perdere olio e ha sprigionato del fumo nero. L'intervento dell'autista è stato immediato. Ha provveduto a far scendere i passeggeri, mettere in sicurezza il mezzo, e chiamato i soccorsi. In breve tempo la situazione è tornata alla normalità e sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco.

Il mezzo che ha presentato questi problemi era uno di quelli più vecchi c'è da dire che non si è trattato dell'unico disservizio su quella stessa linea. Il bus dal quale è fuoriuscito l'olio aveva dato il cambio ad un altro mezzo, appartenente alla flotta appena andata in marcia nei giorni scorsi, e che sulla Napoleonica aveva presentato un malfunzionamento con tutta probabilità al sistema elettrico che impediva la corretta apertura e chiusura delle porte.