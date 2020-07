Numeri inalterati: 24 casi di Covid-19 in provincia e quattro ricoveri

La Spezia - Restano inalterati rispetto a ieri i numeri relativi al coronavirus nella provincia spezzina. I casi attualmente attivi rimangono 24, mentre i ricoveri sono 4 e nessuno di questi riguarda la struttura complessa di Terapia intensiva. Le persone in sorveglianza attiva salgono a 88 e i pazienti Covid-19 positivi deceduti negli ospedali spezzini sono 142.



In Liguria, dove i casi dall'inizio dell'emergenza sono 9.991 (4 più di ieri), i casi attualmente attivi sono 1.286, 911 dei quali nella provincia di Genova.

I pazienti ospedalizzati sono 41 e 2 sono quelli ricoverati in Terapia intensiva, entrambi al San Martino. Le persone in sorveglianza attiva sono 448 e il numero totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza è pari a 1.558.