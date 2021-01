Numeri in leggero calo in provincia, Asl 5 ultima per vaccini

La Spezia - Mentre gran parte dei Paesi europei corre ai ripari con nuovi lockdown, gli esperti annunciano l'arrivo di una terza ondata violenta, le varianti del virus spaventano la comunità scientifica e il governo ha emesso un nuovo Dpcm per gestire le prossime settimane, in Liguria e nella provincia spezzina i dati vanno in leggera controtendenza.



Nonostante i 35 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, sono infatti 1.047 i casi di Covid-19 attualmente positivi in provincia (12 meno di ieri), 147 (1 meno di ieri) le persone contagiate ricoverate negli ospedali San Bartolomeo e Sant'Andrea e di queste 9 sono quelle in Terapia intensiva (1 meno di ieri).

Nessun decesso di pazienti Covid-19 positivi è stato registrato nelle ultime 24 ore, così il totale provinciale dall'inizio della pandemia rimane di 309 schede.



A livello regionale sono 254 i nuovi positivi, a fronte di 3.985 tamponi molecolari a cui si aggiungono 2.243 tamponi antigenici.

Oltre ai 35 nuovi casi spezzini si contano 38 nuovi positivi in Asl 1, 80 in Asl 2, 74 in Asl 3 e 26 in Asl 4. Una persona non è riconducibili alla residenza in Liguria.

Sono 6.617, in totale, i casi attualmente positivi (17 più di ieri), mentre le ospedalizzazioni sono 727 (16 meno di ieri) e i pazienti in Terapia intensiva sono 59.

Sale, infine, il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi: con i 10 resi noti nelle ultime 24 ore il totale sale a 3.084.



Vaccini somministrati per Asl

ASL 1 - 4.164

ASL 2 - 5.043

ASL 3 - 6.809

ASL 4 - 3.655

ASL 5 - 3.014

Galliera - 768

Gaslini - 1.360

HSM - 3.837

O.E.I. - 455



Totale regionale 29.105