Numeri del contagio in calo, a Sarzana si spegne una 85enne

La Spezia - Sono 287 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.768 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi, 37 sono residenti nello Spezzino e 188 a Genova e provincia. Sono 369 i guariti liguri di giornata, oltre 46.600 da inizio pandemia. Gli attuali ospedalizzati con Covid-19 sono 786 (-29), di cui 70 in terapia intensiva; quelli in Asl5 sono 105 (-3), di cui 6 in Ti, così ripartiti: 101 (5 in Ti) al San Bartolomeo, 4 (un in Ti) al Sant'Andrea. Trenta i decessi refertati dal bollettino odierno (2.754 in Liguria da inizio pandemia) e relativi soprattutto a persone morte nelle ultime 72 ore; la vittima Covid positiva più giovane è un 56enne morto ieri al San Martino. Nel novero anche una donna di 85 anni spentasi al San Bartolomeo nella giornata di ieri: i deceduti con positività al coronavirus nelle strutture ospedaliere spezzine diventano quindi 275. Calano i positivi in ogni provincia, questi i numeri:



Gli attuali positivi provincia per provincia



SAVONA

1.069 (-16)

LA SPEZIA

1.327 (-27)

IMPERIA

527 (-34)

GENOVA

4.097 (-35)

Residenti fuori Regione/Estero

222 (+5)

altro/in fase di verifica

348 (-5)

TOTALE

7.590 (-112)



Sono infine 6.469 (- 116) i liguri in sorveglianza attiva (-232 in Asl5) e 6.680 (-498) quelli in isolamento domiciliare.