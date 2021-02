Numeri congelati, tranne quello dei decessi di pazienti positivi

Il totale dei casi in provincia sale di poco, mentre gli ospedalizzati e i ricoveri in Terapia intensiva rimangono fermi. Ma ci sono tre morti in più.

La Spezia - Continua la conta dei decessi di pazienti Covid-19 positivi all'interno dell'ospedale di Sarzana. Nel bollettino inviato dalla Regione e da Alisa, infatti, sono segnalate le morti di un uomo di 76 anni, avvenuta venerdì 5 febbraio, e quelle di due donne, di 76 e 79 anni, entrambe scomparse nel corso della giornata di ieri, sabato 6.



Sono 43, invece, i nuovi positivi emersi nelle ultime 24 ore in provincia, dove il totale dei casi attivi sale a 835. Il saldo con i 41 guariti e negativizzati porta a una crescita di sole due unità rispetto a ieri. Restano inalterati i numeri relativi a ospedalizzati e ricoveri in Terapia intensiva: i pazienti positivi al Covid-19 presenti negli ospedali San Bartolomeo e Sant'Andrea sono sempre 139 e sono 4 quelli in Rianimazione. Nell'ospedale di Sarzana i degenti Covid sono 129 (3 meno di ieri), alla Spezia sono 10 (3 più di ieri).



A livello regionale sono 364 i nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 2.975 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.629 tamponi antigenici rapidi. Oltre ai 43 spezzini sono emersi 81 nuovi casi in Asl 1, 50 in Asl 2, 156 in Asl 3 e 34 in Asl 4.

Il totale dei casi attualmente attivi sul territorio ligure è di 5.673 (123 più di ieri), mentre i pazienti ricoverati sono 669 e di questi sono 61 quelli che si trovano in Terapia intensiva.

Ammonta a 3.454, infine, il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi dall'inizio dell'emergenza sanitaria.