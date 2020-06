Numeri confortanti, ma lo Spezzino piange una nuova vittima

La Spezia - Vittima Covid-19 positiva numero 141 in Asl 5. Si tratta di una donna di 86 anni, residente a Sarzana, deceduta nelle ultime ventiquattr'ore nel reparto di Geriatria dell'ospedale San Bartolomeo. L'ultima vittima affetta da coronavirus deceduta in Asl 5 la si era registrata lo scorso 4 giugno, anche in quel caso nel nosocomio sarzanese. Intanto scendono di 32 unità rispetto a ieri i positivi su tutto il territorio regionale, che ora sono 1.882 (1.358 a Genova e provincia), solo 75 dei quali sintomatici. I positivi in Asl 5 passano da 59 a 58, mentre i ricoverati nelle strutture spezzine salgono da 6 a 7 (nessuno in terapia intensiva). A livello ligure gli ospedalizzati totali sono 75 (di cui 2 in terapia intensiva), 3 in meno rispetto a ieri.



I soggetti in sorveglianza attiva sono 414 (più 23), di cui 51 in Asl 5 (più 6). Mentre i pazienti decretati guariti in virtù di due test negativi consecutivi sono 6482 (più 34). Le persone in isolamento domiciliare, da ponente a levante, sono 169. E in Liguria i decessi di pazienti con il Covid-19 ammontano oggi a 1.530 (più 3). Continuano a crescere i test effettuati: la Liguria è a quota 130.870, con un incremento di oltre 1.600 test rispetto a ventiquattr'ore fa.