Nubi nel cielo autunnale, ma non porteranno pioggia

La Spezia - Un flusso umido meridionale nei bassi strati favorisce la formazione di nuvolosità marittimo-costiera più consistente sul settore centrale della regione dove sono possibili deboli piovaschi. Umidità su valori medio-alti. Venti inizialmente deboli a regime di brezza o variabili; dalla tarda mattinata tendenza a disporsi dai quadranti orientali in generale rinforzo a moderati. Mare poco mosso o quasi calmo al mattino, in aumento dal pomeriggio fino a localmente mosso in serata.



(fonte Arpal)