Nubi in aumento dal pomeriggio, ci si prepara alla pioggia

La Spezia - Cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata. Sono queste le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 13 gennaio, alla quale seguirà l'arrivo di una perturbazione. Nelle prossime ore la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2688m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso.