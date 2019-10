Nubi e schiarite, in mezzo anche qualche pioggia

La Spezia - Un persistente flusso umido meridionale ci regala una giornata in prevalenza grigia. A Ponente avremo addensamenti irregolari con schiarite al mattino, molto nuvoloso al pomeriggio. Sul centro-Levante prevarranno le nubi che si faranno via via più consistenti nel corso delle ore e non mancheranno pioviggini o deboli rovesci, più probabili sul centro-Levante. Venti in debole circolazione ciclonica sul Golfo, tendenti a disporsi da Sud-Ovest deboli a Levante, moderati a Ponente. Mare mosso o poco mosso. Temperature stazionarie. Una nuova onda depressionaria atlantica investe l'Europa occidentale rinforzando il flusso da Sud-Ovest anche sulla nostra regione. Sul centro-Levante cielo in prevalenza coperto con deboli piogge sparse, più insistenti sul settore centrale. Qualche residua schiarita al mattino sulla riviera di Ponente destinata a lasciare spazio a nubi più compatte già da metà giornata. Venti deboli meridionali con locali rinforzi, mare poco o localmente mosso.



(fonte Arpal)