Nubi e piogge, ce le teniamo fino a domani. E occhio al calo delle massime

La Spezia - Ancora nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, che non ci abbandoneranno nella giornata di domani. Durante la giornata odierna la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16.2°C, ma aspettiamoci un calo significativo previsto per domani quando si oscillerà fra i 16 e i 19°. Speranze per un weekend di sole, soprattutto per quel che riguarda la giornata di domenica. Oggi i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso.