Novembre si congeda con il sole, domani torna la pioggia

La Spezia - La rimonta da Ovest di promontorio anticiclonico favorisce una giornata di tempo stabile e soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità medio-alta a partire da Ponente con velature a tratti estese per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione; molto nuvoloso in serata. Venti deboli o moderati settentrionali, in rotazione dai quadranti orientali a Levante. Mare in calo fino a generalmente mosso.

Cambia il discorso per dicembre: domenica 1°, infatti, il nuovo mese vedrà l'affondo sul Mediterraneo di una nuova saccatura atlantica determina un rapido peggioramento con esordio delle precipitazioni fin dal mattino.



(fonte Arpal)