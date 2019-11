Novembre di maltempo, cumulate oltre i 50 millimetri sul veresante toscano del Magra

La Spezia - Precipitazioni deboli o localmente moderato hanno interessato e stanno interessando un po’ tutta la Liguria ad eccezione dell’estremo Ponente (cumulata oraria massima 11.8 millimetri a Vicomorasso, comune di Sant’Olcese Genova). Dalla mezzanotte le cumulate massime sono quelle di Isoverde (Genova) con 51,6 millimetri, Sciarborasca(Genova) con 38.4, Rossiglione (Genova) con 30.4. A Levante, zona C, dove è in vigore l’allerta gialla per gli effetti delle piogge diffuse sui bacini grandi, cumulate oltre i 50 millimetri sul versante toscano del Magra e a Bargone (Casarza Ligure) con 51.4. Le precipitazioni hanno provocato innalzamenti modesti dei livelli idrometrici.



I venti settentrionali ovunque sono forti con raffiche di burrasca: sui rilievi la raffica più forte, 149.5 km/h si è avuta al Lago di Giacopiane, in costa a Fontana Fresca con 114.8. A Genova toccati gli 88.6 a Castellaccio e gli 85 km/h al Porto Antico. I venti sono attesi, comunque, in attenuazione e successiva rotazione da libeccio con mareggiate come previsto nell'avviso di ieri.



Le temperature favoriscono, in queste ore, nevischio sui tratti autostradali del settore centrale (alle 9.30 si segnalano 1 grado al Passo del Turchino, 3.6 a Busalla mentre Monte Pennello segna -0.7) mentre a Monte Settepani, comune di Osiglia, a 1375 metri di quota sono caduti una quindicina di centimetri. Neve anche nelle zone alte delle Valli Trebbia e Aveto.



A proposito di temperature nella notte si segnala -3.2 a Poggio Fearza (Imperia), -2.7 a Monte Settepani (Savona), -2.6 a Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto), -2.5 a Monte Pennello (Genova).